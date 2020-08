La angustia de Sandra Borghi, a la espera de confirmar si tiene coronavirus

Sandra Borghi atraviesa un momento complicado en familia, ya que una persona muy cercana a su circulo dio positivo en COVID 19, alguien con quien ella tuvo contacto. La periodista se encuentra aislada a la espera de un nuevo resultado, ya que en primeras instancias el hisopado le dio negativo pero podría tratarse de un "falso negativo".

"Como mi marido se tuvo que ir de casa por dos días por cuestiones de trabajo, esta persona vino a quedarse acá en casa, para darme una mano con los chicos. Ahora se confirmó que tiene coronavirus", comenzó la comunicadora en 'Nosotros a la mañana'.

Asimismo, la conductora explicó que se asustó: "Me daba miedo llamar y que me saquen de casa, que me internen o algo así pero la realidad es que uno tiene que llamar inmediatamente al SAME. Nos trataron de primera, hay que decirlo", contó.



"Ahora estamos en casa, en aislamiento por 14 días. Yo me hice el hisopado y mi marido también y aunque nos dio negativo, hay que esperar porque era muy pronto. En 7 días recién haremos una nueva prueba", sumó Sandra.

Con angustia, finalizó: "Tal vez hayamos contagiado a toda la familia... no tenemos síntomas pero el contacto estrecho sí los tuvo por eso de acá se fue a la clínica... estoy preocupada por ella y por mis hijos porque Juana, mi beba, estuvo a upa... no sé cómo puede evolucionar esto".