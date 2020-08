Guido Záfora presentó a su novio oficialmente

En diálogo con CARAS Digital, Guido Záfora, uno de los integrantes de "Intrusos en el Espectáculo" cuenta que le salió del corazón, que lo tomó como un acto natural y que le pareció "lindo". Con un simple posteo de Instagram en donde está abrazado y cachete con cachete con su novio "Mati", el periodista presentó formalmente a su pareja.

"Hola Mati" escribió el joven en el epígrafe de la foto. Hasta el momento no se sabía quién era el novio del integrante del equipo de Jorge Rial y el posteo sorprendió a más de uno. Aunque para él fue algo natural y no lo tomó como una revelación ante sus seguidores. En diálogo con este portal el periodista contó...

"Hace 4 meses que estamos juntos pero nos conocemos hace mucho tiempo. Mucho no quiero decir porque mi pareja ya corre peligro, el tiene un perfil muy bajo y lo tomó por sorpresa esto. Decidí hacerlo porque me pareció lindo, no fue pensando, fue natural. Nos conocimos por amigos en común que tenemos. Y prefiero dejar el tema acá porque ahora tengo que recuperar a mi pareja", dijo riéndose y tomándose toda la situación con mucho humor.