Devastada, Miriam Lanzoni reveló los motivos de su separación

Esta mañana se vivió una situación tan dolorosa para ella como inesperada, después de dos años de relación y mientras comenzaban a mudar muebles para iniciar la convivencia, Miriam Lanzoni (39) decidió separarse definitivamente de Christian Halbinger tras enterarse que el había conocido a otra mujer, justo el día del cumpleaños de la actriz y la había engañado con ella que sería la dueña de la empresa de catering que trabajó en la celebración de la exesposa de Alejandro Fantino.

Tras conocerse la noticia CARAS se contactó con Miriam por Whats App y la actriz no quiso esquivar el tema y aunque estaba en pleno llanto atendió a este portal y contó cómo vive este momento y qué piensa de su ex: "Es un hijo de puta con todas las letras. Amor no estoy para hablar mucho no puedo más del dolor. Estábamos a punto de convivir", comenzó escribiendo ella.

Furiosa (y con motivos) agregó: "Es un sorete de persona. Claramente me separé definitivamente por una infidelidad de él. La mina del catering que es la dueña es de cuarta. Viene a un cumpleaños y empieza a mandar fotos en culo al cliente. Malísimo, igual la mina puede hacer lo que quiera, acá la basura es él. Nos estábamos mudando juntos... No puedo más", finalizó dejando ver todo su dolor.