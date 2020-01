Morena Rial volvió a atacar a Agustina Kämpfer: "La odio"

Morena Rial aprovechó su exposición en la TV uruguaya y se refirió a las ex parejas de su papá, Jorge Rial. En el descargo, la cantante destacó su relación con Romina Pereiro y también con Mariana Antoniale, pero defenestró a Agustina Kämpfer.

“Yo no me meto, es la vida de mi papá. Yo me llevo bien con Romina Pereiro, la respeto porque es su mujer”, dijo en el ciclo La mañana en casa, de Canal 10 de Uruguay. Sobre “Loly” Antoniale aseguró que tiene un excelente vínculo: “Yo a Mariana la amo, me llevo bien. Seguimos teniendo contacto”.

Pero a la hora de mencionar a la periodista, More disparó: “La odio totalmente, al ciento por ciento. Nos llevábamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba”.

Enterada de esto, la colorada le respondió sin entrar en polémica. “En mí no habita el odio, no sé lo que es. Igual, no sé si dijo eso, me lo están contando ustedes”. Frente a la insistencia del periodista, Kämpfer se preguntó: “¿Por qué debería repercutir en mí? De verdad que no sabía de sus declaraciones y de verdad me tengo que ir”, dijo en LAM.