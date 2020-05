Murió la actriz Susana Ortiz

El mundo del espectáculo llora la muerte de Susana Ortiz, quien falleció este jueves día en el que cumplía 72 años. La artista, mamá del también actor Alejo Ortiz, se hizo conocida por sus roles de mala en Chiquititas y otras series que marcaron la infancia de miles de argentinos

“Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortiz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable”, escribieron a través de Twitter la Asociación Argentina de Actores.

Previo a conocerse su fallecimiento, Alejo Ortiz había dejado en Instagram un conmovedor mensaje en donde confesó el mal momento que atravesaba su madre: "Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz , no sé si sea feliz o no . Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de “algunos” médicos y “algunas “ personas de nuestra bendita Obra social , está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila , y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. FELIZ 72 mamá! Te quiero".

Susana será recordada por darle vida a Matilde, la celadora mala del hogar Rincón de Luz en Chiquititas entre 1995 y 1996; y también por su paso en Verano del ’98 y Rebelde Way, Provócame, Mujeres Asesinas, Botineras y Herederos de una venganza, fueron otros programas en donde estuvo la actriz, así como también Grande Pá, Socorro quinto año y Alta comedia, entre otros.