Nacha Guevara rompió en llanto en el aire del Cantando 2020

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta brillaron como una de las mejores parejas del Cantando 2020; con su presentación emocionaron hasta las lágrimas Nacha Guevara. La jurado más exigente del certamen no pudo contener su llanto frente al talento de los chicos.

La canción elegida por Ángela y Brian fue I will always love you, el éxito de Whitney Houston de la película El guardaespaldas. Dicha interpretación, sacó a florecer los sentimientos de Nacha Guevara.







Al finalizar la performance de los participante, Ángel de Brito se dio cuenta lo que le pasaba a Nacha Guevara: “¿Qué pasó Nacha que te emocionaste?”. Luego de tomar un poco de aire para calmarse, ella explicó con lágrimas en los ojos: “Me pasó lo que quiero que me pase siempre cuando alguien canta”.

La pareja no podía creer que habían emocionado tanto a Nacha Guevara: “Es importante para nosotros que te emociones porque siempre estamos buscando eso que nos pedís, especialmente vos. La verdad que gracias”, dijo Ángela también entre lágrimas.

“Tienen diferencia vocal, pero se acoplaron bien y vos fuiste muy dulce con ella. Se conectaron y se emocionaron”, sostuvo Nacha Guevara quien decidió puntuar a la pareja con un merecidísimo 10.