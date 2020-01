Cinthia Fernández dio un dato desconocido sobre la vida privada de la "Niña Loly"

Desde su separación con Jorge Rial, Mariana Antoniale se alejó de los medios. Su vida privada es un verdadero enigma y, tras la ruptura, decidió mudarse a Estados Unidos.

Celosa de su intimidad, la modelo cordobesa decidió no dar notas en los medios locales aunque salieron algunos datos de su situación sentimental. “Sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya. Tiene una vida de lujos allá en Miami", contó en este sentido Cinthia Fernández en LAM.

Luego, la ex de Martín Baclini, quien aseguró no tener una buena relación con "Loly" disparó un dato impensado sobre ella. "Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado y ella no quiere”, disparó.

Sobre su "regreso" a los medios nacionales, Antoniale aseguró que recibe muchas propuestas y que piensa volver a Argentina. "Te juro por Dios que no paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento", explicó en Pronto. "Ya voy a volver. En algún momento voy a volver. Es lo que te puedo decir", agregó.