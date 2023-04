“La Extorsión” llegó a los cines hace una semana y está siendo un éxito entre el público que fue a verla. Se trata de un atrapante thriller dirigido por Martino Zaidelis y protagonizado por Guillermo Francella, Pablo Rago, Andrea Frigerio, y gran elenco local.

CARAS Digital habló con los protagonistas de la cinta de cara a su estreno en donde hablaron del intrincado guión y los jugados papeles que les tocó interpretar. “Uno como espectador siempre cree que puede adivina el final y en esta película no pasa. Se notaba ya desde el guión”, aseguró Pablo Rago. ”Es un policial con tanto giro y tanto detalle que cuando lo estaba haciendo necesitaba saber a dónde vengo y dónde estoy. Fue muy desafiante”, agregó Andrea Frigerio

En la película seguimos a Alejandro (Francella), quien es un experimentado piloto aeronáutico amante de su profesión. Debido a una condición médica que implicaría su retiro inmediato, es interceptado por los Servicios de Inteligencia que lo extorsionan exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas. Alejandro se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama, en especial a su esposa, quien quedará expuesta. Andrea Frigerio le da vida a esta mujer, quien -lejos de quedarse al margen- toma cartas sobre el asunto.

“Uno cuando actúa siempre está en vilo, en este caso la complejidad que tuvo es lo que más me movió a la hora de actuar”, reconoció Frigerio.

-En este caso sus personajes no se entrecruzan, tan solo una vez, pero tienen ese punto en común que es Guillermo, y ambos han tenido experiencias con él, ¿en este caso cómo fue el trabajo?

Pablo Rago: -Vos no sabés lo difícil que fue para mí entrar en la historia. Yo lo conozco a Guillermo hace muchísimos años, lo admiro muchísimo y me costó no quedarme como un espectador, sobre todo en las escenas con Carlos Portaluppi; además tiene una verdad para actuar y una generosidad para mí personaje que tenía que darle miedo en la película y yo pensaba que me iba a costar, pero él me la hizo tan fácil. Se generó un clima muy interesante para trabajar.

Andrea Frigerio: -Guillermo es muy riguroso para trabajar, incluso cuando hacíamos “Poné a Francella” que era todo risas, él es muy riguroso para trabajar, porque el actor cumple, sabe la letra, no se ríe. Y especialmente en “La Extorsión” hubo una prolijidad absoluta. Así que el guión, más los ensayos previos, más la dirección de Martino, más el Messi de la actuación… (risas) es realmente una película que la gente tiene que ver.

-En tu caso Andrea tu papel no caía en un lugar típico de la esposa del protagonista y eso fue muy interesante…

-Eso es valor del guionista, que escribe el personaje de una mujer y no la pone de adorno, pero bueno, a mí a veces me toca de adorno, pero agradezco cuando me dan un personaje así. Encima en un thriller, que lo estaba esperando. Lo agradezco, lo que me toca es siempre lo que quiero hacer, y en este caso fue un policial.

Guillermo Francella, apasionado por los thrillers

Con un elenco conformado por Pablo Rago, Andrea Frigerio, Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka y Mónica Villa, la cinta requería de manejar unos niveles de tensión muy grandes y llevar al espectador a esos giros argumentales que son la clave en este thriller.

“Fue un guión que me llegó a través de Martino (Zaidelis). Es de Manuel Diez, muy sólido, con un disparador muy identificable de que a todos nos puede cambiar la vida en un segundo. Además, el género me fascina, y poder hacerlo como actor me encantó. Siempre viví el thriller como espectador y soy fanático”, aseguró Guillermo en diálogo con CARAS Digital sobre “La Extorsión”.

Luego, el actor habló del detrás de escena de la filmación de la película: “El proceso fue sencillo, fue interesante, lindo y fresco, de búsqueda de tono, que la historia nos vaya atrapando. Hubo mucho trabajo previo. Desde el primer momento no dejamos nada librado al azar, para que fluya, que no haya una duda. El thriller avanza, no hay meseta, va como trompada”, dijo contundente.