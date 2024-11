Natalie Pérez sorprendió a sus seguidores días atrás con una publicación en Instagram que sembró una ola de rumores sobre un posible embarazo. En la imagen, la cantante lucía un conjunto deportivo, tocándose la panza, y junto a la foto, anunciaba que se retiraría temporalmente de los escenarios.

La artista acompañó la imagen con un mensaje que hablaba de una "feliz noticia" y el anuncio de su retiro momentáneo de los escenarios. Estas palabras, sumadas a la imagen de la panza, hicieron que los rumores sobre un posible embarazo se dispararan en cuestión de horas.

Sin embargo, días más tarde y ante la repercusión que se generó en torno a esto, Natalie decidió salir a aclarar algunos tantos sobre su estado y a llevar tranquilidad a sus fans.

El mensaje de Natalie Pérez sobre su embarazo

Ante la avalancha de mensajes y llamadas, Natalie Pérez decidió salir al cruce de los rumores y ponerle fin a las especulaciones. A través de sus stories de Instagram, la cantante se dirigió directamente a sus seguidores para aclarar lo que realmente estaba sucediendo.

"Esto se fue completamente de las manos. Me la pasé el fin de semana respondiendo mensajes. Mis padres, mis hermanos, mis tías, todos me llamaron para preguntar si es verdad que estoy esperando un bebé", comenzó diciendo Natalie, visiblemente sorprendida por la magnitud de la confusión. "No es una feliz noticia, lamentablemente, no estoy esperando un bebé", dijo.

Pérez explicó que la confusión surgió porque, al hablar de una "feliz noticia", en realidad se refería a un nuevo proyecto profesional: la creación de su próximo disco. "Lo que voy a hacer es armar mi próximo disco, que tiene que ver con el asunto. Tremenda confusión, disculpen a los que se ilusionaron", expresó de manera divertida, pero también aliviada por aclarar la situación.

La cantante agregó que, en un momento, incluso ella misma se ilusionó con la idea de estar embarazada, aunque rápidamente descartó esa posibilidad. "Yo también me ilusioné un poco y me la creí, pensé que tal vez podía estar embarazada, pero no", concluyó con una sonrisa, demostrando que, a pesar de la confusión, se lo tomaba con humor.

Si bien el anuncio de su embarazo no fue real, lo que quedó claro es que Natalie Pérez está en un momento importante de su carrera. Después de una temporada intensa de presentaciones, la artista decidió tomarse un tiempo para enfocarse en su música y en el lanzamiento de su próximo disco, lo que será una nueva etapa en su carrera artística.

VO