Nati Jota reveló qué tiene que tener un hombre para conquistarla

Mientras permanece aislada en su casa con síntomas leves luego de dar positivo de Coronavirus, Nati Jota fue entrevistada por "Intrusos en el Espectáculo", y allí el panel de periodistas le pregunto por su supuesto romance con la joya de River Plate, Julián Alvarez y ella negó rotundamente que fuera cierto. Ahora en otra entrevista con un portal la influencer y periodista abrió su corazón y habló de todo y explicó que tiene que tener un hombre para conquistarla.

"¡Nada que ver! Ni siquiera lo vi en mi vida. Le comenté en Instagram porque soy hincha de River y lo re banco", explicó la influencer, que asegura que está "soltera disfrutando mi soltería y ante la pregunta de si tiene candidatos respondió firme: "Siempre odié la frase 'siempre algo hay', pero qué se yo, puede ser... Ni idea, estoy aprendiendo a estar soltera y bien", comenzó diciéndole a Ciudad.com en exclusiva.

Luego le preguntaron cómo se imaginaba una relación si la pandemia se extiende en el tiempo y ella contestó: "No, la verdad que no me lo imagino. Supongo que si te ponés a salir con alguien, podés intimar. No sé, habría que preguntarle a Alberto (Fernández), ja ja ja. Igual todavía no me pasó. Digo, hay mil parejas que se hicieron públicas o andan por ahí y no conviven y chapan y hacen sus cosas. ¿Son todos ilegales? (risas). Igual no tengo esos problemas, pero nadie dice nada al respecto.

Finalmente reveló qué tiene que tener el próximo candidato que quiera conquistar su corazón: "Hoy solo pido que sea buen pibe y que tenga buenas intenciones conmigo. Cog... te quiere cog... cualquiera. Confío en mi intuición, y soy muy cautelosa y cagona todo el tiempo. ¿Rubios, morochos o pelirrojos? ¿Tiene que ser de River Plate o es negociable? insistió el periodista: "En general, me gustan morochos morenitos. El equipo de fútbol es negociable, pero como me gusta el deporte, esta bueno coincidir un poco, supongo. Pero tampoco me importa demasiado. Pueden haber otros 'matches'", cerró