Nico Occhiato y Flor Vigna mantuvieron un divertido cruce en televisión

Fueron una de las parejas del momento y su separación generó gran repercusión. Pero ahora, Flor Vigna y Nico Occhiato pudieron superar las diferencias y dejar atrás viejos rencores.

En plena cuarentena, la ex pareja mantuvo un divertido cruce en televisión cuando la bailarina salió al aire en Todo puede pasar, el ciclo que conduce su ex novio por Canal 9.

Con buena onda, la ex campeona del Bailando contó cómo vive la cuarentena en familia. “Es controvertido. Siento impotencia, bronca contra los insensibles”, dijo la bailarina. “Lo tomé para conectarme con quienes amo, haciendo una pausa; me doy cuenta de que en este 2020 quiero dedicarle más a mis vínculos, a mis padres, mi hermana, a mí misma. Es parte de la vida: no es solo el laburo y las metas. Me está llevando a un lado muy copado esto, obviamente esa es la parte buena”, agregó.

Luego, sin ningún tipo de vergüenza se animaron a contar intimidades de cuándo eran pareja. “Es muy hiperactiva, no se podía ver nada que tuviera tiros, que sea ilegal, que la deje mal", tiró Occhiato. “Eso fue en el 2018, cuando éramos pareja. Ahora te veo todo", añadió ella.

Hacia el final de la charla, Nico dedicó unas tiernas palabras a su ex. "Te quiero agradecer mucho por este móvil, que ayude esto a concientizar lo que uno piensa, es lindo mostrar ese mensaje, nosotros nos separamos muy bien”. Por su parte, Flor resaltó la excelente relación que siempre los unió: “Fue muy buen novio y muy buen ex, muy lindas relaciones ambas”, cerró.