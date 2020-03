Así recicla la comida la China Suárez en cuarentena

La China Suárez (28) publicó en las stories de su cuenta oficial de Instagram una receta hecha con alimentos reciclados. La cocina es una de las cosas que la caracterizan en sus actividades como ama de casa y, además de prepararle a su familia menúes totalmente saludables, lo comparte con sus followers para que lo apliquen en estos días de cuarentena.

"Ahora lo que voy a hacer, porque la idea es no tirar nada no me gusta tirar comida, los fideitos que les hice ayer a las chicas que les encanta los guardé en la heladera", comenzó explicando la reconocida actriz en sus redes sociales.

Luego, continuó: "Les puse la mezcla que me había sobrado de huevo, ajo, perejil de las berenjenas, le voy a agregar esta levadura que me dijeron que es buenísima y voy a hacer croquetas. Amo lo frito, las pueden hacer al horno también pero a mi me gusta lo frito".