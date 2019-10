Nicolás Cabré aclaró que no quiere filmar escenas de sexo: "Las odio"

A partir del próximo 29 de octubre, Nicolás Cabré protagonizará Tu parte del trato, la nueva producción de Pol-ka. En medio de la expectativa por su debut junto a Jazmín Stuart, con quien tendrá jugadas escenas de sexo, el actor se sinceró y reveló su reticencia a interpretarlas.

"Yo las odio directamente, las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me parece al pedo cuando está basado solamente en eso", reveló la pareja de Laurita Fernández en diálogo con La Once Diez.

Cabré aseguró que confía en su equipo detrás de cámara y dijo: "Me dan muchos instrumentos para hacerlas, de cómo se hacen. Y hay dobles para hacer cosas que yo no haría".

Por último, reveló: "Yo soy claro y es algo que lo hablé desde un principio. Hasta un punto llego, y si vos querés mostrar o hacer otras cosas, existen dobles. Y así es como se hizo (esa escena)" en referencia al adelanto que se vio de la producción en donde aparece junto a Stuart.