Nicolás Magaldi cuenta la ocurrente forma con la que se higieniza al llegar a su casa

Casado con Betiana Wolenberg y padre de Bautista, Nicolás Magaldi transita una cuarentena flexible como la gran mayoría de los comunicadores o entretenedores televisivos, ya que no pasa todo el día en su casa y debe salir y exponerse para conducir su programa, "El Show del Problema", que se emite por "El Nueve".

En diálogo con CARAS Digital, el conductor de 33 años contó cómo vive el aislamiento con su familia y reveló que en su casa tiene una maquina con la que combate el coronavirus. A tomar nota... "La verdad es que yo me cuido muchísimo para protegerme a mi, a mi familia y por supuesto a todos los demás miembros de la sociedad. Cuando llego al canal paso por un primer puesto en donde me toman la temperatura, después paso por otro donde me pongo alcohol en gel, y todo el personal de El Nueve hace lo mismo. Están todas las medidas de salud tomadas al respecto", relató.

"Cuando llego a mi casa lo primero que hago es sacarme el calzado y después mi mujer usa el arma que tenemos en la casa (risas), tenemos una maquina de vapor (que yo me había comprado para limpiar el motor de mi camioneta) y me rocía todo lo que llevo puesto. El vapor sale a una temperatura de 80 grados y a esa temperatura el virus, tengo entendido, muere. La teníamos guardada y nos avivamos. la llevamos a casa y se usa cada vez que alguno de los dos tiene que salir. Mata todo", reveló Magaldi.