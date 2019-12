Nicole Neumann habló de la convocatoria de Cubero al Bailando 2020

Fabián Cubero es una de las celebrities que suena con fuerza para integrar el Bailando 2020. A poco para el final de la temporada 2019, la producción de Laflia está atenta a la convocatoria para un certamen que promete llenarse de figuras frescas.

Pero cuando surgió el rumor de este ingreso, las miradas se posaron en Nicole Neumann que esta semana reemplazó a Pampita en el jurado. La modelo habló sobre esta incorporación y confirmó que no tiene problemas en que su ex sea parte del show. “No tengo problema, para mí el trabajo es trabajo. Siempre me manejaría con mucho respeto porque es el papá de mis hijas, y por respeto a ella”, dijo en Hay que ver.

Luego también se refirió al viaje de sus tres hijas Indiana, Sienna y Allegra a Carlos Paz, donde Cubero acompañará a Mica Viciconte mientras hace temporada. “Cada uno que haga lo que quiera, qué se yo. Yo no sé, es el papá de mis hijas, y en cuanto al resto estoy en otra realidad. Él toma sus propias decisiones y lo que decida y lo haga feliz, está bien. Ya pasaron varios años, la gente cambia y toma nuevos rumbos. Yo ya no sé qué pasa por la cabeza de Fabián”, disparó.