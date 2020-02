Nicole Neumann habló de la relación con su madre luego de que dijeran que ella la estafó

Hace unos días atrás Denise Dumas hizo una afirmación que afectaba a Nicole Neumann y su madre: "Por un lado es parte de la historia de Nicole y que la trasciende a ella, porque trabajó desde los doce y cuando cumplió 18 años, nada de ese dinero estaba, toda su plata y todo eso”, aseguró la conductora de "Hay que ver" a la temprana carrera de Neumann con doce años. Rápidamente, la panelista Fernanda Iglesias le preguntó si Claudia estafó a su hija, y la respuesta de Dumas fue más que clara: “Sí, fue algo así, una situación que tiene que ver con lo familiar. Trabajó todos esos años siendo menor”.

Hoy Nicole luego de la polémica habló con "Los Angeles a la Mañana" y luego de este portal y esclareció todo. "La verdad chicos tengo un montó de problemas, no me quieran sumar uno más, está todo bien con mamá", dijo ante las cámaras "Nikita" y luego en diálogo con CARAS volvió a explicar lo mismo: "No tengo nada que agregar, agradezco el contacto y su preocupación. Mamá estuvo en casa el fin de semana, así que está todo más que bien. No hay conflicto entre nosotras", concluyó.

