Nicole Neumann destrozó a Jimena Barón y la criticó como madre

Nicole Nuemann (39) podría tener una nueva enemiga luego de comentar un video que mostraron en "Nosotros a la Mañana" en el que Jimena Barón (32) deja que su hijo, Morrison prenda un fósforo y luego una vela y posteriormente asuma que se quemó. A la rubia no le gustó para nada que "la cobra" dejara que su hijo haga uso del fuego y destrozó a Jimena ¿Pelea en puerta?

En una historia de Instagram se ve como ante la risa de Barón, "Momo" prende un fósforo y luego intenta prender una vela y tras no poder hacerlo el pequeño se queja de haberse quemado, por lo que su madre en otro clip le enseña cómo debe se debe encender. Todo el panel del programa se divirtió con el video pero Nicole, con cara seria, abordó el tema desde la preocupación.

“Les divierte porque terminó bien. Se podría haber quemado la mano, haber quemado la casa. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Está bueno enseñarles pero hay ciertos riesgos que los chicos de cierta edad no saben manejar”, comenzó diciendo y agregó: “Paren chicos, transmitamos bien las cosas, no está bien que una mamá hago esto. El chico sin querer puede incendiar una casa. A mi tía se le incendió la casa por una vela. Es muy peligroso. Está la mamá al lado, no importa. Se cae en el sillón, se prende fuego y pueden morir los dos”.

¡Durísima!