Sofía Bonelli, la novia de Caniggia, rompió el silencio y reveló que perdió su embarazo

Luego de que trascendiera un video en donde Claudio Paul Caniggia discute con su hijo Alexander y en medio de las versiones que indican que el exdeportista echó a sus hijos del Hotel Faena donde se hospedan habitualmente, Sofía Bonelli, su actual pareja, decidió romper el silencio y habló sobre la violencia que vivió en estos meses y reveló que perdió su embarazo.

Sofía comenzó relatando el calvario que vive por estos días con Macarena (Ailen Herrera), la actual pareja de Alex. "Todo el tiempo amenazas, una vez me la crucé por la calle y ella sacada. Lo mismo en las redes sociales. No sé por qué lo hace, los hijos nunca me dijeron nada, no me hicieron nada, y no sé porque esta chiquita hace eso. Aparece de la nada. Por eso radiqué la denuncia (...) una vez me tiró el auto encima, filmanando y me puteaba", relató Bonelli.

Además la modelo negó que su pareja echara a sus hijos de Faena, como había trascendido. "Difundieron eso para hacerlo quedar mal a él, sacando de contexto todo", aseguró Sofía sobre el video en donde Claudio Paul discute con Alex . "Claudio está muy mal, está decepcionado. A mí me da una impotencia porque estoy ahí con él todos los días. Hay un doble juego privado de los hijos con él", agregó.

En ese contexto, Sofía reveló que perdió hace poco un embarazo que estaba en la primera etapa de gestación. "Fue por algo (un problema) mío", se limitó a decir sobre el tema.

Por último, se refirió al divorcio entre su pareja y Mariana Nannis: "Claudio hace año y medio que está separado de Mariana. Cuando se oficialice el divorcio quiero que nos casemos", dijo. "Cuando lo conocí estaba pasando un muy mal momento y fui como su psicóloga (...) es una excelente persona", aseguró.

