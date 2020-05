El descargo de Nicole Neumann por la polémica con los "antivacunas"

Nicole Neumann generó una verdadera polémica después de la entrevista con la médica Chinda Brandolino.

La diosa inició su ciclo de entrevistas "Nicole en casa", en el que dio su primera nota con esta especialista que habló de "falsa pandemia".

"A mí me proponen hacerle una nota a una médica que tiene una visión totalmente diferente de las cosas, de dónde viene la pandemia, que plantea el funcionamiento de algunas vacunas, que investiga las vacunas. No es antivacunas, sino que investiga algunas vacunas. Dije sí, por supuesto, siempre estoy abierta a escuchar diferentes opiniones. Es una médica que habla internacionalmente, no es la primera ni la última vez", dijo en Nosotros a la mañana.

Luego, se refirió a su postura en esta polémica. "Yo me doy todas las vacunas, toda mi familia se da todas las vacunas de toda la vida. De hecho, como dije en mis redes, en enero la llevé a mi hija de 11 años a darse la vacuna de los 11 años, la del HPV, y arrancando marzo, como hago todos los años desde que salió la vacuna de la Gripe A, nos la fuimos a dar las cuatro, las saqué un mediodía del colegio, las llevé a almorzar y nos dimos la vacuna y las devolví al colegio. Fue justo la semana previa a que se cerraran las clases presenciales", aclaró.