Podrían denunciar a Nicole Neumann por entrevistar a una médica anti vacunas

Días atrás Nicole Neumann comenzó con su ciclo de entrevistas a través de las redes sociales y la invitada fue la doctora Chinda Brandolino. "Es médica legista, perito forense de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, especialista en flebología, linfología, medicina legal. Principal referente provida en América Latina, la presentó y luego la médica se manifestó en contra de algunas vacunas como la antigripal y cuando le preguntó sobre el Coronavirus dijo que se trataba de una "falsa pandemia”.

Enseguida la prestigiosa médica Mariana Lestelle salió indignada a dar su opinión en Twitter y fue categórica: “Es un atentado contra la salud pública. Esto es el mundo hoy por coronavirus. Un virus que enferma y mata para el cual no hay aún ni cura ni vacuna. Pero Nikita se queda en casa haciéndole una nota a una médica antivacunas”.

Hoy, ante diferentes rumores que otros medios publicaron asegurando que Lestelle le haría juicio a la modelo, CARAS Digital se contactó con Mariana y ella explicó cómo actuó y que podría pasarle a Nicole: "Yo no la voy a denunciar no soy quien. Lo que hicieron Nicole y la médica es una clara infracción a la protección de la salud. Transmití mi inquietud a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Ahora son los abogados quienes analizan si se hace denuncia, qué tipo de denuncia porque esto atenta contra la salud pública. En este caso puede denunciarla la Defensoría, un Fiscal de oficio, porque está dando información científica falsa en época de una pandemia. Hasta es motivo para denunciar las cuentas y los contenidos de las redes sociales", comenzó explicando.

"Se hizo una entrevista a una persona que dijo barbaridades y a mi como médica me corresponde transmitir mi inquietud a la sociedad científica y me respondieron que estaban trabajando los abogados. Son ellos quienes deben definir si acá hubo un delito. Lo que hagan los abogados de la Sociedad Científica desconozco. Estamos en una pandemia con un virus que lleva más de 5 millones de infectados, más de 325 mil muerto en el mundo, para el cual no hay ni cura ni vacuna. Es una cosa de no creer las cosas que se dijeron en esa entrevista. Nicole Neumann no tiene nada que la proteja para que no se analice lo que hizo", finalizó.