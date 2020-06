Nicole Neumann tras ser estafada: "Das una mano y desaparecen con brazo y todo"

Nicole Neumann trabaja ayudando a los animalitos que están en la calle o que necesitan un poco de amor. Pero en esta oportunidad la modelo sufrió una triste jugada por parte de una pareja que se abusó de su amor por los animales. Este fin de semana, Nicole usó su cuenta de Instagram para contar la estafa que sufrió.

"Les quiero contar la historia de Jacinta. Por mensaje privado me pidieron tránsito para dos cachorritos y yo obviamente acepté. Al rato me dicen que no eran dos sino tres, cosa que no me importó. Pero cuando los recibí, no sólo que el tercero no era un cachorro sino que a las tres semanas tuvo 6 cachorritos más. La persona que los recibió informa que había comprado medicamentos, a lo que esta pareja le respondió si yo no tenía plata para pagarlos", relató indignada.

"A todo esto, las personas jamás se volvieron a contactar para ver cómo estaban los perritos y si habíamos encontrado quien los adopara... uno da la mano y no sólo te la toman sino que se van con mano y todo", aseguró.

Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz porque Nicole y la persona que recibió a los 9 cachorritos encontraron familia para casi todos ellos: "Por suerte los dos cachorritos ya tienen familia y 5 de los 6 cachorros que tuvo la otra perrita, también ya tienen hogar al igual que la mamá. Esto demuestra que cuando uno hace las cosas bien, casi siempre hay recompensa".

"Lo que más molesta es la actitud y es una lástima porque cierran las puertas a que se ayude a otros que quizás tienen buenas intenciones. Una verdadera falta de respeto", finalizó.