No es Mariano Martínez: revelan con quién sale Silvina Escudero

Los rumores de romance entre Mariano Martínez y Silvina Escudero generaron una verdadera revolución y ambos protagonistas se encargaron de desmentir las versiones.

Pero mientras se especula con un romance oculto, Cinthia Fernández echó por tierra cualquier rumor y confirmó con quién sale la panelista de Los Mammones.

Silvina Escudero y Federico. Foto: Instagram

"Escudero volvió con el ex. No entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico, su ex/actual. No es Mariano Martínez", dijo la "angelita" en su cuenta de Twitter.

A pesar de mantener el perfil bajo, Federico coincide con la imagen del "amigo" que visitó a Silvina Escudero detrás de cámara en plena emisión del programa y que confundieron con el mismísimo Mariano Martínez.

La imagen de la disputa. Confunden a Mariano Martínez, ¿con el ex de Silvina Escudero? Foto: Captura de pantalla

Otra versión: en Intrusos aseguran que Mariano Martínez y Silvina Escudero están juntos

A pesar de que Mariano Martínez negó rotundamente la versión de romance con Silvina Escudero, en Intrusos aportaron más datos sobre esta relación.

Según contaron en el programa de América, la pareja fue vista en un restaurante de Nordelta hace una semana.

"No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. O sea, no la conozco más que cuando fui a hacer la entrevista y re cordial todo", dijo el actor en redes sociales durante el fin de semana.

"No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No, ya había dicho que no. Así que por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

