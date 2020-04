La palabra de Noelia Marzol luego de que Lourdes Sánchez dijera que se bajó del "Bailando"

Este mediodía, al finalizar "Los Angeles a la Mañana", Angel de Brito le otorgó la palabra a Lourdes Sánchez para que ella misma diga que famosa no iba a estar en "Bailando por un Sueño 2020" y la pareja del "Chato" Prada fue contundente: "Es una lástima porque son dos personas hermosas pero Noelia Marzol y su compañero se bajaron del programa". Sin mucho más todos se despidieron y el tema quedó ahí.

Por eso CARGAS Digital se comunicó con Noelia para saber los motivos por los cuales se había "bajado" y su respuesta fue sorpresiva: "No, no es real que me bajé. Me bajaron desde la producción porque me dijeron que no necesitan tantas parejas", afirmó la actriz de la obra "Sex", la cual estaba en cartel y retornará cuando se pueda al Gorriti Art Center.

Ante la pregunta de su le molestó que hayan prescindido de ella, también una de las figuras de Millennials, la serie que está en Netflix y grabará una tercera temporada respondió: "No me molestó para nada, estas cosas pasan todo el tiempo, está todo bien".