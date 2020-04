Fede Bal habló sobre el nuevo desafío en su vida mientras pelea contra el cáncer

A pesar de el revés que le dio la vida, Fede Bal se mantiene fuerte y entero para afrontar el duro tratamiento con rayos y quimioterapia que todos los días hace en el Instituto Fleming para luchar contra el cáncer de instestino el cual le fue diagnosticado hace unos meses luego de realizarle estudios.

El hijo de Carmen Barbieri debió interrumpir su éxito teatral a fines de temporada y hoy se encuentra viviendo en las afueras de Buenos Aires, en una gran casa que le regaló su madre, junto a su novia, Sofía Aldrey. Lejos de deprimirse el actor junto fuerzas y no sólo afronta el tratamiento sino que reveló una gran noticia. Tras un período sin trabajar, Fede volverá a tener contacto con el mundo artístico ya que hará un programa de radio en "Late" 93.1.

En diálogo con CARAS Digital, reveló sus sensaciones: "Vuelvo a la radio, la verdad es que me da alegría porque estaba un poco apagado y vuelvo al ruedo. Estaba como desconectado de todo y hasta dejé de ver tele para no intoxicarme más. Es muy duro lo que pasa. Vamos a hacer radio en Late, que es un lugar divino, de 22 a 24 con Fernanda Metilli y mi amigo Pepe Ochoa, los viernes a la noche, para descontracturar la semana. Empezamos este viernes. El nombre del programa aún no lo decimos porque la radio va a sacar un flyer con el nombre anunciándolo. Siento que me va a hacer muy bien, que me va a distraer.