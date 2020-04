A los 89 años murió Bruce Allpress, histórico protagonista de "El señor de los anillos"

Bruce Allpress, el actor que interpretó a Aldor en "El señor de los anillos", falleció a 89 años en un hospital de Los Ángeles, en donde hace un tiempo fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica.

Si bien no se sabe las razones de la muerte, la familia aseguró en un comunicado que murió "pacíficamente" en su casa junto a sus seres queridos.

El primer papel de Allpress fue en la serie de los sesenta The Cheeseman Singer. La fama internacional llegó con el papel de afinador de piano ciego en la película The Piano, y como Jock McGowan en The Water Horse. Su papel en "El señor de los anillos" fue fundamental, ya que su personaje disparó accidentalmente la primera flecha que comenzó la Batalla de Helm's Deep.

El hijo menor del actor, Pete, lo describió como un hombre amable y sociable. "Creo que podrías describirlo como el tipo con el que te gustaría tomar una cerveza", aseguró. Mientras que otro de sus hijos dijo: "Él estaba muy de acuerdo con la gran diversidad que presenta la humanidad y en gran medida un pensador independiente", comentó.