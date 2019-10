Emocionada, Pampita le dedicó su Martín Fierro a Blanca: "Mi amor que estás allá arriba"

Pampita brilló una vez más en la noche de los Martín Fierro de la Moda 2019, en donde logró cautivar a todos con un diseño impecable de Jorge Rey. En medio de los nervios por las nominaciones, la chica del momento se consagró con el premio a la mejor "Protagonista de Alfombra Roja" y en su discurso de agradecimiento envió un mensaje especial al cielo, con nombre y apellido: Blanca Vicuña.

"Yo me quería ganar este premio porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde que soy muy chica. Siempre me gustó mucho y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito y la moda siempre me llamó la atención y me parecía fascinante", comenzó emocionada Pampita.

"Dos grandes mujeres me enseñaron a coser: mi abuela y mi mamá. Y eso sirvió para el resto de mi vida. Tarde o temprano si uno sueña con muchas ganas, se hace realidad. No quiero dejar de agradecer a mi equipo, porque para que un look esté perfecto hace falta muchas cosas distintas y atrás mío siempre están ellos, mi gran equipo", continuó.

Para terminar su agradecimiento, la jurado del Súper Bailando no pudo evitar emocionarse al recordar a su hijita Blanca: "Se lo quiero dedicar, por supuesto, a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura: Bautista, Beltrán, Benicio. Y mi amor que estás allá arriba -tirando un beso al cielo en homenaje a la nena. Y a mi amor (Roberto García Moritán), que estás en casa y que me hacés sonreír más que nunca. Gracias APTRA por este premio y que vengan muchos más".