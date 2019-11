El picante comentario de Pampita sobre Nicole que la mandó al frente

La enemistad entre Pampita y Nicole Neumann parece haber quedado atrás. La conductora de Pampita Online se refirió a las últimas confesiones sexuales de la rubia en la que admitió que prefiere el celibato.

“En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente”, fueron las declaraciones de la ex de Fabián Cubero.

“¿Tan linda y en celibato?”, dijo Pampita luego de leer esta frase y Geraldine Neumann acotó: “No, no dijo que está en celibato. Dijo que antes de tener sexo ocasional, prefiere el celibato”.

Pero la conductora retrucó esta declaración y tiró un dato impensado sobre la modelo. “No tiene cara de celibato. Se la ve muy alegre. A mí me dijeron que se la ve muy alegre. Yo no voy a decir nada, pero tengo data”, dijo.

¿Quién será el amante de Nikita?