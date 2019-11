Luciana Salazar opinó sobre la boda de Pampita y reveló si le gustaría casarse por iglesia

En una entrevista exclusiva en dónde Luciana Salazar (39) reveló que le encantaría ser Primera Dama de la Argentina y que se sentaría tomar un café con el presidente electo, Alberto Fernández, la conductora dejó muchas otras reflexiones y opinó sobre el futuro casamiento de "Pampita", sobre si le gustaría casarse por iglesia y contó si le gustaría gestar un hijo.

Aquí el extracto de la entrevista con todos lo detalles de las respuestas de Luciana.

Se ganó la fama de ser el oráculo de la política a partir de tuits que anticiparon resultados y generaron fracturas en ambas orillas de la Grieta. De un lado, “corazón” y del otro, “riñón”, dieron forma a esta Luciana Salazar (39) que eclipsó a analistas y periodistas a base de información fidedigna y primicias periodísticas. ¿Información, operación o tuits rentados? El debate interminable acerca de la intencionalidad de su munición informativa llegó a la Justicia, cuando “Luli” se autodenunció pidiendo que se cité a declarar a Cinthia Fernández y Carla Czudnowsky por decir que la actriz “cobraba” por sus posteos. En el medio, una participación estelar en el “Bailando 2019”, un rumor de romance con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y la filtración de fotos junto a su ex, Martín Redrado (58), y su hija Matilda (1), en modo “postal familiar”.

Recargada, “Luli” enfrenta cada uno de los rumores y se atreve a opinar de todos: su admiración por Cristina Kirchner, si aceptaría tomar un café con Alberto Fernández y hasta un cargo en su Gobierno, críticas a Juliana Awada y tips para la nueva primera dama, Fabiola Yáñez.

—¿Haría lo de Pampita que puso fecha de boda a tres meses de conocer a Roberto García Moritán?

—No, pero tampoco veo mal que ella sea de esa forma. Yo me tomo mucho más tiempo, soy jorobada con eso.

—¿Le gustaría casarse por Iglesia?

—No me quita el sueño, si se da se da y si no, todo bien. Mi prioridad era formar una familia. Casarse si o si para formar una familia ya quedó antiguo.

—¿Le gustaría gestar un hijo?

—Eso dependerá de mi cuerpo, de si puedo o no. Si Dios me da esa bendición, lógico que quiero, pero en su momento no me la dio, por eso tuve que recurrir al alquiler de vientre. Hoy no tengo ese deseo tan profundo de ser mamá porque ya lo cumplí, y con Matilda estoy satisfecha por demás; superó mis expectativas en todo sentido de la palabra. Si Dios me da la bendición de tener otro más, lo tendría en pareja, ya no como madre soltera. Es muy difícil ser madre soltera. Es un desafío de todos los días.

—¿Se arrepintió en algún momento?

—Me hubiese arrepentido de no haberlo hecho. Por momentos tenés mucha responsabilidad encima, que si estuviera en pareja sería compartida. No tanto desde la soledad, sino por la responsabilidad. Todo depende de vos, ahí es donde es muy pesada la mochila, pero lo vas llevando y aprendés día a día. Es un desafío constante.