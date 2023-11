Pampita Ardohain dejó a todos sus seguidores conmovidos al compartir una emotiva historia sobre la estrecha conexión que existe entre su hija Ana García Moritán y su fallecido padre, Guillermo Ardohain.

El recuerdo de su papá, quien murió cuando ella era solo una niña, ha sido una parte fundamental en la elección del nombre de su hija, Ana. Durante una entrevista con Denise Dumas, Pampita se sinceró sobre el motivo detrás de la elección del nombre de su hija.

La especial conexión entre Ana García Moritán y el papá de Pampita

"Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina... Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí", confesó emocionada.

La modelo compartió cómo el deseo de mantener viva la memoria de su padre influyó en su decisión de nombrar a su hija Ana. Aunque consideraron otros nombres como Carlota o Sofía, finalmente optaron por Ana en honor a su padre.

Pampita también reveló que su esposo, Roberto García Moritán, tiene una canción que simboliza esta conexión especial entre Ana y su abuelo fallecido. "Él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober cuando me propuso matrimonio me puso ese tema".

