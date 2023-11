Pampita fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo y habló sobre los rumores de crisis que protagonizó junto a Roberto García Moritán. La modelo aprovechó la oportunidad para dejar en claro que se trató de una mentira inventada en las redes sociales.

La jurado del Bailando 2023 aseguró que en ningún momento estuvo mal con su pareja: “Me causa gracia que me pregunten cómo estoy porque para nosotros siempre estuvo todo bien”.

Imagen reciente de Pampita.

Además, la reconocida conductora se reveló que es la primera vez que les inventan una ruptura: “En este matrimonio es la primera vez que nos inventan una crisis, yo sé que es así en el medio, cada tanto sucede”.

Por último, Pampita no se mostró preocupada ante las versiones que surgieron junto a Roberto García Moritán: “Venía invicta, en estos cuatro años no me inventaron nada, estaba re tranqui, igual no pasa nada porque uno por las redes lo desarticula muy rápido”.

Qué dijo Pampita sobre los rumores en sus redes sociales

La modelo no dejó que las versiones se extendieran demasiado y decidió desmentir el rumor en su cuenta oficial de Instagram. Primero subió una publicación junto a Roberto García Moritán y después subió un descargo a sus historias.

En sus historias, lo primero que compartió Pampita fue un posteo que decía: ‘’Les traigo información porque mucho me están preguntando mucho. Pampita y Moritán NO están separados’’.

J.C.C