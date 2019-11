Patricia Sosa reveló qué le dijo Axel tras la denuncia por abuso sexual

En medio de la polémica con Tini Stoessel, en octubre pasado, Axel fue denunciado ante la Justicia de Río Negro por un delito contra la integridad sexual que habría ocurrido en 2017.

Tras la suspensión de sus recitales y un hermetismo absoluto, el cantante se recluyó y no ha dado declaraciones a la prensa. Sin embargo, otros colegas han dado indicios que se enmarcan en este escandaloso conflicto.

Una de ellas fue Patricia Sosa, quien reveló qué le dijo Axel luego de la denuncia judicial. “Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento", contó la artista en Polino Auténtico.

“Yo después le mandé un WhatsApp y le puse: ‘¿Cómo estás?’ para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, continuó la música sobre este delicado tema.

Por último, Sosa reflexionó sobre el silencio de Axel. "Si me preguntaba a mí qué opino le diría ‘salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'. La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría: ‘Anda y presentate', que vaya y diga: ‘Loco, estoy aquí, esto no es verdad’", concluyó.