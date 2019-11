Paula Chaves reveló la charla que tuvo con Delfi sobre Albert Baró

El romance entre Albert Baró y Delfina Chaves quedó en la ilusión de los seguidores de la pareja y, a pesar de las distintas versiones, los actores demostraron que sólo los une una linda amistad.

Al menos así confirmó Paula Chaves, hermana de la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, que reveló la charla privada que tuvo con ella cuando los rumores estaban en el centro de la escena.

“Lamento decirles que no. Me hubiese encantado pero no, cero, cero. Le pregunté una vez y me dijo tan tajante que no, que dije ‘no vuelvo a preguntarle nunca más’", dijo Paula en Intrusos.

"A veces le decía 'dale gorda, yo te conozco' y me decía que por qué me lo iba negar a mí. En un momento me di cuenta de que estaba siendo muy intensa y dije ‘bueno, ya está’”, concluyó.