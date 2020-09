Paula Chaves contó la experiencia sobrenatural con Jazmín De Grazia al dar a luz a Filipa

En 2012, tras la muerte de su gran amiga, Jazmín De Grazia, a Paula Chaves se le rompió el corazón en mil pedazos. Era grande el vínculo entre ellas y hoy a 8 años de su muerte no hay día en el que la modelo y conductora no la recuerde. La tiene siempre presente y en esta oportunidad contó que sintió su presencia en un momento muy particular, cuando estaba dando a luz a Filipa.

En diálogo con "La Once Diez" de Radio de la Ciudad, la esposa de Pedro Alfonso reveló que sintió a su amiga en la habitación, a minutos de dar a a luz. “Filipa nació el 4 de julio, para el cumple de Jazmín. Cuando entré, me estaba esperando una enfermera amorosa... Pedro se acostó en el sillón y se durmió, estaba todo oscuro y una luz entraba desde el pasillo", comenzó contando y luego reveló...

"Cuando se va le agradezco por su trabajo y cuando le pregunto cómo se llamaba... Me dice 'Jazmín'. Le mandé un mensaje al padre de Jazmín y le dije 'está acá'. Sentí que mi amiga estaba conmigo". De Grazia quien nació el 4 de julio pero de 1984 fue compañera de un recordado concurso de modelos de Paula Chaves y allí nació su amistad que siempre fue inquebrantable.