Paula Chaves mostró una nueva señal que la relaciona con su amiga Jazmín De Grazia

Paula Cháves y Jazmín De Grazia eran muy amigas. Por eso, desde hace diez años que fue cuando falleció Jazmín De Grazia, la esposa de Pedro Alfonso casi siempre que hay alguna fecha especial, la recuerda de alguna manera en sus redes.

En esta ocasión, lo hizo sin ninguna fecha de por medio. Simplemente Paula Cháves recibió nuevamente una nueva que la linkea a Jazmín De Grazia.

En sus Historias de Instagram mostró una planta enorme y escribió: "Buen día. Me quedé mirando cómo puede estar ahí en una enredadera casi seca, que se está cayendo". Se refería a una flor blanca. Luego la mostró más de cerca y señaló: "Y en un jazmín. Mensaje claro y lleno de señales".

Esto sucedió al día siguiente del cumpleaños de su hija Filipa, que nació el 4 de julio igual que Jazmín De Grazia. Además, Paula Cháves una vez contó que en el parto de su hija menor, tuvo una señal de su amiga.

Paula Chaves contó la experiencia sobrenatural con Jazmín De Grazia al dar a luz a Filipa

En septiembre de 2020, e diálogo con "La Once Diez" de Radio de la Ciudad, Paula Cháves reveló que sintió a su amiga en la habitación, a minutos de dar a a luz. “Filipa nació el 4 de julio, para el cumple de Jazmín. Cuando entré, me estaba esperando una enfermera amorosa... Pedro se acostó en el sillón y se durmió, estaba todo oscuro y una luz entraba desde el pasillo", comenzó contando y luego reveló:"Cuando se va le agradezco por su trabajo y cuando le pregunto cómo se llamaba... Me dice 'Jazmín'"

Luego Paula Cháves contó: "Le mandé un mensaje al padre de Jazmín y le dije 'está acá'. Sentí que mi amiga estaba conmigo".

Jazmín De Grazia quien nació el 4 de julio pero de 1984 fue compañera de un recordado concurso de modelos de Paula Cháves y allí nació su amistad que siempre fue inquebrantable.