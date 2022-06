Paula Cháves contó el motivo de pelea con Pedro Alfonso

Paula Cháves y Pedro Alfonso conforman una de las parejas más queridas en el medio artístico. En parte se debe a que se enamoraron con todo un público de testigo que los sigue acompañando paso a paso hasta hoy.

Es por eso, que la modelo suele compartir en sus redes los problemas que surgen en la pareja para que sus seguidores la aconsejen y le den sus opiniones. Meses atrás, la también conductora, reveló el motivo por el cual se enojaba con su marido casi todos los días. Resulta que Pedro Alfonso se bañaba y dejaba tirada la toalla en el piso. Así fue que comenzó una especie de operativo por parte de los seguidores de Paula Cháves, quienes llevaban una toalla a las funciones de "Una noche en el Hotel", para recordarle al exproductor de Marcelo Tinelli que debía levantarla la próxima vez que se bañara.

Paula Cháves y Pedro Alfonso con sus hijos.

Este martes, finalmente, la exconductora de Bake Off contó que el papá de sus hijos comenzó a colgar la toalla pero con eso surgió un nuevo problema. "Él me lo dijo en un momento", adelantó Paula Cháves, y continuó: "Yo me termino secando con la toalla de él. Porque se ve que yo siempre me secaba con la toalla que estaba colgada limpia, y ahora como hay toallas colgadas, yo no sé cuál es la limpia. Y ya es la tercera vez que me baño y me seco con la toalla de él". Además, la modelo escribió: "¿El problema soy yo?".

El aniversario de Paula Chaves y Pedro Alfonso: una historia de amor que nació en la TV

Hace 11 años, en marzo nacía la historia de amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso. La pareja se conoció en Bailando por un Sueño y lo que parecía ser un sketch del programa que conducía Marcelo Tinelli, se terminó convirtiendo en una relación que se consolidó con su casamiento y la posterior llegada de su hijos Olivia, Baltazar y Filipa, la más pequeña.

Paula Cháves y Pedro Alfonso.

Cuando cumplieron diez años juntos, la dupla celebró un nuevo aniversario y a través de las redes sociales se dedicaron tiernos mensajes junto a imágenes en donde se muestran súper enamorados. "Hasta el Infinito", expresó Paula Cháves junto a una imagen de los dos y un corazón.

"10 años así, como el primer día. Con más arrugas y menos horas de sueño por día, con esta banda", expresó en otra postal familiar a través de Instagram Stories.

Por su parte, el actor compartió otra imagen en donde aparece abrazado junto a su esposa y le dedicó: "La paz que siempre me das".