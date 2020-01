La reacción de Paula Kohan tras su pelea con Celeste Cid

Paula Kohan, ex socia de Celeste Cid, se refirió a la disolución de su sociedad y la finalización de su amistad con la actriz.

"Desde hace seis meses estuvimos trabajando y proyectando en consenso en cómo poner fin a nuestro emprendimiento y cerrar esta etapa en forma ordenada. Fueron 5 años de intenso y placentero trabajo que llevamos adelante con muchos logros, pero en los últimos dos años, en un contexto donde el país y particularmente el rubro textil se vieron muy afectados, nuestra marca no quedo ajena a dicha situación", dijo la actriz en un comunicado que envió al portal Ciudad.com.

Luego, remarcó cuáles fueron sus diferencias "irreconciliables", tal como lo había mencionado Cid. "Esto provocó que tengamos miradas distintas sobre el futuro de la empresa, pero elijo no ahondar en detalles porque , como sucede en toda disolución societaria comercial, hay en vigencia un acuerdo firmado entre nosotras, que no voy a vulnerar, en el que intervino el abogado de la empresa e incumplir lo pactado a mí no me representa. Y el hacerlo no es más que una muestra de lo 'irreconciliable' de nuestras diferencias", dijo.