Quién es la mujer que Martín Baclini mantiene en secreto y blanqueó como su novia

Martín Baclini confirmó que está en pareja con una misteriosa mujer de la que no quiere revelar su identidad.

El empresario decidió mantener en secreto su nuevo romance pero en Mitre Live dieron detalles de quién sería la mujer que lo desvela.

"La novia de Baclini se llama Ines Añó. Es odontóloga, especialista en armonización facial y da cursos en Latinoamérica", reveló el periodista Juan Etchegoyen. "Coincidieron en un restaurante. Ella se sentó en la mesa de al lado junto a una amiga", agregó.

Lo cierto es que, por el momento, Martín Baclini decidió mantener alejado de los medios a esta relación. "Me dicen que los dos son medios fóbicos de las imágenes. No quieren sacarse fotos juntos y que se filtre, por ahora", aseguró.

La confesión de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

A pesar de que están separados hace más de un año, Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen un clima de buena onda y amor que trasciende lo pasional.

Tiempo atrás, el empresario rosarino confesó que la "angelita" fue uno de sus grandes amores y hasta le escribió una profunda carta.

En "Vino para Vos" habló con Tomás Dente y le reveló: “Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste, y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’”, contó.