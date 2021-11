Martin Baclini presentó a su nueva novia

Esta semana en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández confirmó que Martin Baclini está en pareja. Aunque hace varios años que la angelita y el rosarino no están juntos, mantienen una excelente relación, y con frecuencia suelen reunirse junto a las hijas de ella. Frente a los dichos de la panelista, el empresario salió a blanquear a su nueva novia.

“Ayer hablé con Baclini. ¿Qué es de la vida de él?” comenzó diciendo Ángel de Brito en LAM. “¿Está de novio? Nunca hablamos de su novia. Desapareció así como quien no quiere la cosa” preguntaron las angelitas.

“Vos sabías que sale con la chica que le pone el bótox. Estamos contando información porque nunca hablamos, la tiene Maite” respondió Cinthia Fernández en el ciclo de El Trece.

Luego de terminar su relación con Cinthia, Martin Baclini estuvo con varias mujeres, pero nunca oficializó ninguna relación. En diálogo con el portal Ciudad, el empresario confirmó su nuevo romance, pero prefirió no hablar ni opinar sobre el tema, con la idea de preservar su nueva relación y cuidarla, alejado de los medios.

El pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández:

La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece tener un nuevo capítulo, lejos de la historia de amor que los unió. Es que el empresario rosarino blanqueó, durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", que le gustaría seguir formando parte de la vida de su ex.

"Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", comenzó diciendo.

Ahondando sobre la relación que actualmente los une, Baclini reveló que el clásico de Diego Torres, "Déjame Estar", le recuerda a su ex y refuerza su pedido de estar presente en su vida más allá de la separación. "Yo veo la vida con tanto amor que a veces no distingo que es mi ex pareja… El tipo del que habla la canción es un tipo que quiere estar con ella. Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos, pero yo quiero estar”, agregró, repasando algunas frases de la canción.

Sobre su relación con Charis, Bella y Francesca, las hijas de la panelista de "LAM" y Matías Defederico, el empresario rosario habló sin vueltas. “Dependo siempre de Cinthia para verlas. Pero ella es muy correcta en ese punto porque siempre me dice 'seguí la relación con mis hijas, ellas te aman'. Entonces, es muy fuerte. Cinthia me ha planteado cosas muy fuertes…Me dijo con mucho amor y respeto, 'pase lo que pase, no dejes de estar con sus hijas'”, confesó.

