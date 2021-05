Reapareció Loly Antoniale y publicó un particular video

Mariana Loly Antoniale reapareció en las redes sociales después de cinco meses de prolongada ausencia.

La modelo cordobesa, instalada en Miami hace varios años, compartió un video en su cuenta de Instagram donde se la ve paseando por la playa. La última publicación de la diosa había sido en diciembre donde también se la mostraba en la ciudad estadounidense.

La distancia de la ex de Jorge Rial de las diversas plataformas generó una serie de comentarios y rumores. Uno de los más recientes fue la posibilidad de un embarazo, que fue rápidamente desmentida por Loly.

“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea Taboada sobre Antoniale, semanas atrás.

Al escuchar esta bomba, De Brito se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

¿Por Rial? La picante teoría de Ángel de Brito sobre la ausencia de la Nila Loly

Tiempo atrás, Angel de Brito se refirió al alejamiento de Niña Loly en los medios. “Está de novia con un mega millonario. ¡Por fin pegó uno bueno Loly! Está viviendo como una reina”, dijo el conductor hace un tiempo en LAM.

Luego, en su famosa sección "Ángel responde", el periodista volvió tocar el tema por pedido de sus seguidores: “¿Qué pasa con la Niña Loly que está desaparecida?”. Y Ángel se preguntó picante: “¿Pacto?”, dando a entender que existe un trato de confidencialidad entre ellos.

