La reacción de Loly Antoniale ante los rumores de embarazo

Andrea Taboada dejó a todo sorprendidos en Los Ángeles de la Mañana al contar que le había llegado una información de un “embarazo bomba”. La reconocida panelista aseguró que Mariana “Loly” Antoniale estaría embarazada, y de esa forma logró dejar sin palabras a Ángel de Brito.

“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea sobre Loly, quien después de haberse separado de Jorge Rial, emigró a Miami y allí vive junto a su pareja.

Al escuchar esta bomba, De Brito se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

Fiel a su estilo, Ángel fue más allá y siguió indagando con la modelo : “Le digo '¿estás segura, no tenés ganas?'. Y hasta ahí llegamos, me dijo 'no vas a ser tío'. Por ahora no”, contó el conductor mientras mostraba el ida y vuelta.

Cerca del final, el conductor decidió pedir otro tipo de evidencia a la ex de Rial, para así desmentir rotundamente: “Que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada”.

Crece la preocupación por Loly Antoniale: desapareció de las redes sociales

Mariana Loly Antoniale generó preocupación en redes sociales después de una abrupta desaparición.

La modelo cordobesa acostumbraba a compartir en redes sociales parte de su rutina en Miami sorprendió a sus seguidores cuando se ausentó de su cuenta. Aunque poco se sabe de su paradero, el fandom se encargó de dejarle mensajes en su última foto cuestionándose su ausencia.

"¿Estará embarazada?" "¿Qué le pasó?" fueron algunas de las preguntas de los usuarios de Instagram.

"Lo que aprecias...te aprecia. En mi mundo", decía el último mensaje de la ex de Jorge Rial en su cuenta de Instagram, donde mostró su excelente figura en las playas de la Florida.