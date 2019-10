Reapareció Ricardo Biasotti, ex de Andrea del Boca: confirmó que quiere recuperar a su hija

Ricardo Biasotti reapareció en escena y confesó que quiere recuperar a su hija, fruto de su relación con Andrea del Boca. Tras diez años de ausencia, el empresario italiano confirmó que desea retomar el vínculo con Anna del Boca, quien sorprendió en CARAS con polémicas declaraciones.

"Nunca hubo mucho interés por parte de él. Y no es que a mí me parecía, era así. Intimidad no había. No había afecto. No me quería", contó en exclusiva la joven de 19 años. "Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. Recuerdo que una vez que le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces el me miró y me dijo : “Tenes olor a culo, no te quiero al lado mío…”. Llegué a mi casa destrozada. Siempre para él había algo mal. Si tenía el pelo largo, parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas, era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba…Y a los nueve años ya no quise verlo más", aseguró.

Después de estas duras palabras, el empresario fue descubierto por las cámaras de Confrontados a la salida de una audiencia y se refirió al litigio legal que inició Andre del Boca hace ya quince años por daños y perjuicios." Se pasó a un cuarto intermedio y nos pidieron que no hagamos ningún comentario", dijo en relación a ese litigio.

Luego, sobre la relación con su hija agregó: "Como padre siempre deseo estar cerca de mi hija y tener una buena relación, como tengo con mi otra hija. Es lo que cualquier padre puede desear, pero Anna ya es una adulta y toma sus propias decisiones. Eso no depende más de mí, ni de un juzgado. Eso depende de ella. Como padre siempre tengo la esperanza de que, algún día, pueda estar con ella y tengamos una relación padre-hija como se merece ella y me merezco yo".