Los dichos "antivacunas" de Reina Reech generaron fuertes repercusiones

Reina Reech (62) fue tendencia en las redes sociales luego de confesar su posición respecto a las vacunas. Se declaró estar en contra del sistema vacunatorio, contó su experiencia con sus hijos y por esta razón, en la mayoría de los casos fue censurada por parte de los usuarios del mundo de la web.

Cuchame Reina Reech,los niños no vacunados no se enferman no porque no necesiten las vacunas sino porque los demás niños de su alrededor ( escuela, club, familiares) que sí están vacunados están inmunes a esas enfermedades por lo tanto no trasmiten estos virus y bacterias (1) — Bizcochito Don Satur (@yostelliten) March 10, 2020

"​Yo a mis hijos yo les di esas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más. Para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40° de fiebre que me asusté porque temblaban", confesó la exbailarina en diálogo con El Show del Espectáculo.

Luego, en la entrevista del radial conducido por Ulises Jaitt continuó: " Sino, traté de curarlos con medicinas alopáticas. Me gustaría que existan vacunas, pero que no sean un negociado de los laboratorios. La desinformación… a veces es mejor mantenerse sin contaminarse con la locura y regodearse en el miedo. A mi me gusta mirar la luz en el camino".