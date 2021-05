Revelan el motivo del mensaje de Karina Jelinek que preocupó a sus fans

Karina Jelinek publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores. "Buenas noches!! Les cuento algo por si me pasa algo ¿Quieren saber? No quiero que me pase nada. Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió la modelo.

Las misteriosas palabras que alertaron a sus fans, sin embargo, en las últimas horas Ana Rosenfeld se encargó de despejar las dudas: “Les cuento que yo también me preocupé porque cuando vi el tweet lo primero que hice fue escribirle por WhatsApp. Por suerte me contestó enseguida, con lo cual despejé cualquier duda sobre si tenía que salir corriendo a socorrerla o ayudarla. Me dijo que está bien, que no había pasado nada, y lo que pasó lo va a resolver”, dijo la abogada en TV Nostra.

“La explicación que me dio es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad absoluta de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tweet”, agregó la letrada despejando toda duda.

Karina Jelinek reveló que quiso conquistar a un conocido actor y expuso a Benjamín Vicuña

La modelo se refirió a su pasado amoroso y, sin quererlo, involucró a Benjamín Vicuña en sus declaraciones. La conductora le preguntó si había estado "enganchada" de una persona que no le correspondió y la diosa fue contundente: "Sí hubo", confesó pero no quiso dar detalles.

Sin embargo, ante la insistencia de la conductora aportó más datos. “¡Vos no me pediste que te diga el nombre! Es actor chileno”, aseguró en Flor de Equipo,

En ese momento, Analía Franchín fue quien se animó a tirar el nombre de la actual pareja de la China Suárez. "Hay dos actores chilenos muy famosos. ¿Es alguno de esos dos?”, haciendo referencia también a Gonzalo Valenzuela y Karina cerró con su frase de cabecera “Lo dejo a tu criterio”.

