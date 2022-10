Revelan que Mariano Martínez está saliendo con una ex "angelita": "Tienen encuentros"

Desde su separación con Camila Cavallo, Mariano Martínez fue vinculado a diversos rumores de romance aunque ninguno fue confirmado oficialmente.

Pero ahora, un nuevo rumor involucra al galán que dejó sorprendidos a sus seguidoras. Según informaron en Socios del espectáculo, el actor está saliendo con una "ex angelita" y dieron detalles de este amorío.

“Estoy en condiciones de afirmar que el señor Mariano Martínez y la señorita Caro Molinari tienen encuentros amorosos y furtivos desde hace un largo tiempo”, expresó Karina Iavícoli en el programa.

Revelan que Mariano Martínez está saliendo con una ex

Carolina Molinari estuvo 14 años en pareja con el futbolista Mariano Pavone, con quien tiene dos hijos, pero decidió separarse en plena cuarentena.

Carolina Molinari.

Mariano Martínez, por su parte, también se distanció de Camila en pleno 2020 y mantiene una relación cercana por la hija que tienen en común, Alma. Desde la ruptura también fue vinculado a Luciana Salazar, Silvina Escudero y Lourdes Puppi, ex chica Combate.

Qué dijo Caro Molinari sobre la posibilidad de estar en pareja

A dos años de su separación con el delantero de Quilmes, Caro Molinari confirmó que no mantiene una relación formal con nadie.

"Desde que me separé no volví a estar en pareja con nadie. No tuve ninguna relación formal", dijo en Teleshow.

"Cuando me separé me costó cerrar esa etapa. Y después no se dio. Creo que no apareció la persona indicada. Y yo tampoco soy de dejar entrar a cualquiera a mi vida: me cuesta un poco", disparó.

Carolina Molinari.