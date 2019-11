Rodolfo Barili, destrozado por la muerte de su abuela

View this post on Instagram

Así pienso recordarte. Alegrándome un cumple. Con tu sonrisa. Coqueta siempre. Generosa de todas las formas posibles. Con tu pelo largo, siempre. Mi aduladora preferida. Que hago yo ahora sin tus mimos eternos? Quien me dirá todo eso que siempre dijiste de mi abue? El viaje a Rauch es largo hoy, abue. Y no paro de llorarte. No sé cuánto hace que no lloro así abue. Te juro que voy porque imagino que vos querrías verme ahí despidiéndote. Aunque sé que ya no estás por acá. Estás dónde van las almas que se transforman en ángeles buenos y nos cuidan para siempre a quienes nos quedamos en este lugar. A quienes amaron estando acá. Gracias abue. Gracias por tanto amor. Tanto. Por no hacerme dudar nunca de tu amor. De sentirme fuerte con tus caricias, enorme con tus halagos de abuela y amado siempre siempre siempre. Cuanto de vos tiene mi infancia sana abue! Cuánto!. No sé si por aquello te dí alguna vez las suficientes gracias. Veías todo. Leías todo. Esas revistas y esos programas que te encantaban y hacían que supieras todo todo de todos. Siempre. Jajajaja! Al menos lo que se decía de ellos. Juro que no sé si realmente me creíste las veces que te respondí que era mentira lo que decían de mi con Cristina. Jajaja! El orgullo que tenías de mi carrera era a penas una pequeña devolución por tu amor inconmensurable. Hace tiempo extraño tus tortas fritas inimitables. Tus ñoquis con mucho mucho queso rallado Tus mates de leche, tu panes con azúcar y agua caliente arriba y esos pasteles enormes que flotaban en almíbar. Dios mío, cómo cocinabas! Uffff Gracias abue. Que bueno haberte tenido en mi vida. Que agradecido estoy de que hayas sido vos mi abuela. De que Dios me haya permitido que me acompañaras hasta acá. Que viste hacer realidad mis sueños de pibe. Que miraste miles de noticieros cada noche. Que conociste a mis hijos. Que pudiste conocer hasta una tataranieta! Wawww!! Cuando deje de llorar espero me alivie recordar la felicidad que siempre me transmitiste en vida. Que mierda que es la muerte querida abue. Aunque irremediablemente se espere. Descansá. Acá te vamos a extrañar mucho con Silvi y con mamá. Gracias. Yo. Tu primer nieto. Tu ahijado. Rodhy