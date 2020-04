Silvina Escudero rompió en llanto por cómo afecta su economía la pandemia

No sólo son tiempos duros para todos los argentinos en general debido al Coronavirus que tiene muy preocupado a un país entero que guarda cuarentena obligatoria, sino que también a aquellos trabajadores y trabajadoras que se ven imposibilitados de abrir sus negocios, escuelas y otros rubros debido al aislamiento preventivo. Y justamente una de esas personas es Silvina Escudero quien se quedó sin programa luego de que terminara el ciclo "Incorrectas" y debió cerrar las puertas de la escuela de danza que tiene con su hermana, Vanina.

En una entrevista vía video llamada que le brindó a "Tarde pero Temprano" por Net Tv la bailarina rompió en llanto desconsolada al hablar de la difícil situación económica que debe enfrentar al asegurar que no tiene ahorros para hacerle frente a futuros pagos: "Las dos primeras semanas estuve muy abocada trabajando para 'Danzas Escudero' para ver cómo poder sobrellevar la parte económica... (en ese momento comenzó a llorar). Lo que pasa es que a veces tengo días más sensibles que otros, pero el mundo está así, y obvio hay personas que la pasan mucho peor. Por eso a veces trato de fingir un poco… Las danzas no van a volver porque todo tiene que ver con el roce, la transpiración y tocarse. Con Vanina estamos muy preocupadas porque nuestra escuela es muy grande. Los empleados, el alquiler… es un imposible de pagar”, comenzó relatando y amplió...

“¿Cómo pago retroactivos de alquiler en seis meses? No tengo ni ahorros para pagar, es un imposible. Soy una laburante, no tengo a nadie que me banque y los sueldos de panelistas saben lo que son, en mi trabajo en televisión nos dijeron ‘chicas no se sigue’, así que ese aire que tenía ya no lo tengo”, finalizó muy triste mientras continúa aislada con su novio, Federico.