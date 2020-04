Silvina Escudero habló de su futura maternidad en plena cuarentena

Hace unos pocos días varios portales informaron que Silvina Escudero comenzaría a buscar su primer hijo junto a su pareja, Federico, con quien convive hace más de un año. Según diferentes sitios la bailarina y panelista confirmó que luego de que pase la cuarentena obligatoria dictada por Alberto Fernández (que en principio terminaría luego de los feriados de Semana Santa) iría por su primer heredero. Ahora bien CARAS Digital se comunicó con ella para saber si esto era cierto y cuáles eran sus planes a futuro.

Como siempre, Silvina respondió el llamado de este portal y aclaró la situación: "Esa pregunta sobre si iba a buscar ser madre me la hicieron como hace un mes (risas) me preguntaron su estaba buscando y yo les dijo que no me parecía un buen momento y que capaz después de que pase todo lo hacía, o sea que no fue tan así como que yo haya dicho, 'termina la cuarentena y me pongo a buscar", comenzó explicando ella de muy buen humor.

"La verdad es que me parecería poco oportuno ponerme a buscar ahora, con todo lo que está pasando. No no estoy buscando quedar embarazada. Como ustedes me preguntan ahora en su momento de otro medio me preguntaron ¿y cuando pase todo esto vas a bsucar? y yo dije y en algún momento pasará y buscaré y se ve que alguien me sacó un poco de contexto (risas). Pero no, respondiendo a tu pregunta de su voy a buscar apenas termine la cuarentena la verdad es que, hay otras cosas por resolver primero", sentenció y así despejó cualquier duda.