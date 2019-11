¿Mala onda? Sofi Morandi reveló las internas con Julián Serrano en el Bailando

Tras su sorpresiva eliminación del Bailando, Sofi Morandi se refirió a la relación con Julián Serrano, quien decidió dejar el certamen de manera abrupta. El youtuber escribió un contundente post en su Twitter en el que habló sobre la salida de su ex compañera y Nicolás Merlín.

“¡Recién me entero! De haber sabido que había duelo hubiera dicho que voten!”, escribió el YouTuber.

Lo cierto es que esta frase encendió las alertas sobre una posible mala onda con Morandi y Lourdes Sánchez fue lapidaria. "Es alguien agrandado que se piensa que el año pasado ganaron por él", le dijo la panelista a Sofi en LAM.

"Para mí no es de agrandado, para mí es que se fue incómodo de la situación y hay una realidad que quizás no se fue de la mejor forma. Se fue de un día para el otro y le dieron todos con un caño", lo defendió la ex participante del Bailando y luego agregó: "Si bien Marcelo jode, lo castigó lindo y quizás no se siente muy cómodo con la situación".

Luego, la bailarina hizo referencia a los días previos a la renuncia de Serrano y aseguró que su compañero no se sentía cómodo. “Ya entrábamos como cansados y yo quería seguir estando, y era como remarla todo el tiempo”, reveló y añadió: "Tampoco le quería decir algo a Juli porque él lo estaba dando. Bueno, entonces era como decir ‘qué hacemos’”.