Sol Makena, el nuevo talento “teen”

Se define como una chica alegre, extrovertida y, también, autoexigente. “Tengo que reconocer que soy muy sensible y demasiado desorganizada con mis tiempos. Lo que me sucede muchas veces es que quiero hacer todo bien cuando en realidad no me da el tiempo para todo”, asegura Sol Makena (18), la cantante y actriz “teen” que desde hace tiempo viene ganándose un lugar en la industria y es revelación.

“Soy una artista con principios morales, responsable y una alumna constante. Estudio todo el tiempo porque creo que siempre se puede mejorar o aprender algo más. Hace tres años que estoy capacitándome en la actuación con Gustavo Garzón. Si bien la comedia musical me aportó mucho porque vengo de ahí, y gracias a ella me desarrollé como cantante, el estudiar actuación me brindó más espontaneidad y soltura arriba del escenario. Mi sueño es entrar en una tira en la que pueda cantar, bailar y actuar, y si encima comparto con actores que admiro, creo que sería el combo ideal”, reconoce Sol, quien dio sus primeros pasos en la comedia musical, y ya lanzó su álbum debut, “Adonde Vayas Iré”.

“Busco transmitir verdad. Escribo y compongo sobre temas que me importan como adolescente. Me divierto mucho en el proceso creativo, es de lo más impredecible. Surge una idea y la comparto con Ezequiel, que es mi productor musical, y de ahí arrancamos. Así es como fueron surgiendo cada uno de mis temas. Hace muy poco presenté mi último trabajo titulado “Que No Vuelva”, que es en colaboración con Lucas Spadafora, a quien lo adoro. Estoy muy agradecida del apoyo que me brinda Sony Music y BMV”, agrega Sol. Para el lanzamiento de su sencillo “Ahora Sé”, grabó el videoclip de la canción junto a Franco Yan (hijo de Romina Yankelevich). “Fue una gran experiencia haber trabajado con un gran artista como lo es Franco. Estoy muy agradecida y feliz que haya querido participar de esta proyecto que es tan importante para mí. El es muy talentoso y una gran persona. Fue muy grande el impacto mediático de que él haya estado en el video, lo que provocó que tuviera la oportunidad de participar de grandes programas como “Cortá por Lozano” y que mi música llegue a nuevo público. Siempre le voy a estar muy agradecida por su apoyo”, concluye la joven artista, quien ya prepara su nuevo trabajo discográfico.