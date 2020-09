Stephanie Demner viajó a Roma y la destrozaron en las redes

Stephanie Demner viajó a Roma para encontrarse con Guido Pella y estallaron las redes. La modelo fue cuestionada por sus seguidores por ir a Europa en plena pandemia.

"Stephanie Demner se fue a ver el novio y hay personas que no la dejan cruzar de una provincia a otra para ver un familiar con alguna enfermedad", dijo uno de los usuarios en Twitter convirtiendo a la influencer en TT. "Stephanie Demner viajó a Europa a ver a su novio porque lo extrañaba, y Solange no pudo ver a su papá antes de morir porque no lo dejaron pasar de una provincia a otra, cualquiera", agregó otro.

Stephie ahora está en París porque acompañó al tenista, quien este martes quedó eliminado del Masters 1000 de Roma en primera ronda ante el canadiense Denis Shapovalov.

Sobre estas críticas, la modelo de 28 años explicó. "Me hice uno antes de salir y me hice uno apenas llegué ayer. Apenas me hice el test me vine al hotel y me quede acá todo el día. Y como dio negativo ya puedo salir. Igual dentro de dos días nos volvemos a testear, porque como saben, Guido está en torneo, y los tenistas están metidos en burbuja y también los acompañantes", contó después de publicar la foto con amor en el Coliseo Romano.

"Voy a estar cuidándome para que nada suceda. Hoy vamos a pasear un cachito por Roma y les voy a mostrar un poquito la ciudad, pero ayer viniendo del aeropuerto, estaba vacía", agregó.